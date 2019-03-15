Спорт

Футболисты «Псков-747» обыграла в Турции датский «Фреденсборг»

Футбольный клуб «Псков-747» провел свой третий матч на турецких сборах, с датским клубом «Фреденсборг». Игра состоялась 20 марта в городе Белек. Как удалось узнать Псковской Ленте Новостей, псковичи обыграли датских коллег со счетом 3:0. Дублем отметился капитан Антон Шишаев, а еще один мяч на счету Влада Орлова.

Состав «Псков-747»: Анатолий Красильников (вр.), Игорь Курбанов (Владислав Скляр), Владислав Волков, Арсений Ягодкин, Артём Васильев, Руслан Суродин (Александр Репин), Андрей Почипов, Владислав Мастерной (Александр Коренблюм), Николай Шиков (Владислав Орлов), Антон Шишаев (кап.) (Антон Паранин), Михаил Севастьянов (Дмитрий Мотлахов).

Напомним, тренировочные сборы «Псков-747» проходят с 10 по 24 марта в Турции, где спортсмены готовятся к весенней части Олимп-первенства России, ПФЛ, группа - «Запад», сезон - 2018 - 2019 годы.