Спорт

В Пскове пройдет шахматный турнир Всероссийских соревнований «Белая Ладья»

В Пскове пройдет областной шахматный турнир Всероссийских соревнований «Белая Ладья», среди команд образовательных организаций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной федерации шахмат, турнир состоится 24 и 25 марта.

Источник: pixabay.com

В этом этим соревнованиям исполняется 50 лет. Организаторами турнира в Псковской области выступили государственный комитет по образованию Псковской области, государственный комитет по спорту Псковской области, федерация шахмат Псковской области и Центр спортивной подготовки. В связи с большим количеством предварительных заявок на участие в областных соревнованиях, организаторы приняли решение провести турнир в спортивно-развлекательном парке (СРП) «Простория». Планируется организация интернет-трансляций партий.

В период соревнований с 23 марта 2019 года в спортивно-развлекательном парке «Простория», при поддержке Российской федерации шахмат, будет организована и открыта для посещения экспозиция из Музея шахмат РШФ. Главная судейская коллегия турнира: главный судья соревнований Светлана Ханнанова и главный секретарь Андрей Лилейкин - спортивные судьи по шахматам, имеющие первую квалификационную категорию.