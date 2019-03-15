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Спорт

Псковский биатлонист стал бронзовым призером в мега-масс-старте чемпионата России

21.03.2019 12:41|ПсковКомментариев: 0

В Ижевске завершился восьмой этап Кубка России по биатлону, бронзовым призером которого стал псковский биатлонист Антон Свотин. «Бронзу» он завоевал в мега-масс-старте на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами. Спортсмен занимается в Центре подготовки спортсменов по лыжным гонкам и биатлону в городе Остров, сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Олимпийский чемпион Алексей Волков из Ханты-Мансийского округа, благодаря чистой стрельбе, стал чемпионом России. Второе место с результатом 39:36.7 занял его товарищ по команде Иван Томилов, а закрыл тройку лучших Антон Свотин с результатом 39:58.4. Серебряный и бронзовый призеры допустили по одному промаху на последнем рубеже из положения стоя.

Напомним, что последняя гонка чемпионат России по биатлону в Тюмени пройдет 2 апреля. Впереди спортсменов ждут спринт, гонка преследования, масс-старт и эстафета. 

Теги: #биатлон
Источник: Псковская Лента Новостей
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