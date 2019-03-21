Спорт

Объявлен конкурс на обустройство физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Дружбы в Великих Луках

На сайте госзакупок появился заказ на то, чтобы в Великих Луках устроить физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Начальная стоимость заказа - почти 25 миллионов рублей. Адрес комплекса - корпус № 2 дома № 23 на улице Дружбы.

Источник: pixabay.com

В техническое задание проекта входят работы по устройству футбольного, хоккейного поля, беговых дорожек, площадок для стритбола, воркаута, тренажеров, а также - универсальной игральной. В перечень задач входят не только подготовка и благоустройство территории, но и приобретение и установка оборудования, оснащения. В спортивно-оздоровительном комплексе можно будет играть не только в футбол, но и в регби, а также проводить соревнования по легкой атлетике, скачкам, велосипедным и автомобильным гонкам.

Заказчик проекта - Детско-юношеская спортивная школа № 3 «Олимпия». Заявки на проект принимаются с 21 марта по 8 апреля. Дата проведения аукциона - 15 апреля. По техническому заданию, работы должны быть закончены 31 августа 2019 года.