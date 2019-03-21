Спорт

В проходящем в Португалии этапе чемпионата Европы по ралли впервые участвует пскович

В первом этапе чемпионата Европы по ралли «Azores Rallye», проходящем в Португалии, на острове Сан-Мигел, участвует псковский спортсмена Александр Горланов. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в федерации автоспорта Псковской области. Этот этап начался 21 марта, а закончится - 23 числа.

В федерации добавили, что португальский этап европейской серии проходит уже в 54-й раз, и что впервые житель Псковской области участвует в гонке такого ранга.

Россия будет представлена на этой гонке тремя экипажами, по одному в каждом из гоночных классов: Дмитрий Мячин и Александр Горланов едут на «Peugeot 208 R2» (зачетная категория ERC-3); Сергей Ременник и Марина Данилова из «Russuian Performance Motorsport» - на «Mitsubishi Lancer Evolution X» (зачетная категория ERC-2), а также за приз поборются действующие чемпионы Европы Алексей Лукьянюк и Алексей Арнаутов.

На старт гонки вышли 59 экипажей, среди них 19 на автомобилях самого конкурентоспособного класса «R5». Трасса представляет 472 километра общей дистанции, а 223 километра - 15 скоростных участков, на 91% проложенных по гравию.