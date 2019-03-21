Спорт

ХК «Псков» завоевал путевку на финал в Сочи

В Псковской области завершился восьмой розыгрыш отборочного этапа Всероссийского фестиваля ночной хоккейной лиги среди команд дивизиона «Любитель 40+». В турнире участвовали 10 команд. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации хоккея, победителем стал ХК «Псков», переигравший в финальной серии до двух побед команду «Плесков». Бронзовым призером стала команда «Медведи», одолевшая в матче за 3-е место «Родину».

ХК «Псков» в третий раз подряд завоевал путевку на финальный турнир ночной хоккейной лиги в Сочи.