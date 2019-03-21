Спорт

Великолукская спортсменка завоевала 3 место в первенстве России по боксу

С 15 по 22 марта в Анапе прошло первенство России по боксу среди девушек 2003-2004 годов рождения.

Псковскую область на соревнованиях представляла Мария Петрова из города Великие Луки. На первенстве Мария провела 3 боя, одержала 2 победы и заняла 3 место. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе «Экспресс» города Великие Луки.

По итогам выступления в соревнованиях Мария выполнила норматив кандидата в мастера спорта по боксу и вошла в состав сборной команды России по боксу среди девушек 15-16 лет.

Спортсменка является воспитанницей спортивной школы «Экспресс» города Великие Луки и тренируется под руководством Юрия Федорова и Юрия Петрова.