Спорт

Великолучанин примет участие в чемпионате России по пауэрлифтингу

31 марта в городе Ярославль пройдет чемпионат России по пауэрлифтингу. Чемпионат соберет сильнейших спортсменов из 39 регионов России. Псковскую область будет представлять профессиональный спортсмен из Великих Лук - Артем Данельянц, победитель и призер Всероссийских, Европейских, Международных турниров по пауэрлифтингу, сообщается на сайте sport.60.

Чемпионат соберет сильнейших спортсменов из 39 регионов России. Великолукский спортсмен будет выступать в дисциплине жим лежа, без экипировки, в весовой категории 82,5 килограмма.

Отметим что победители абсолютного первенства получают право на бесплатное выступление в данной профильной номинации на Чемпионате Европы WRPF/WEPF 2019, который пройдет с 10-12 мая в Санкт-Петербурге.