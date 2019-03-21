Спорт

Российские фигуристы завоевали пятую медаль на чемпионате мира

Российские фигуристы Виктория Синицына и Никита Кацалапов завоевали «серебро» в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате мира в Сайтаме. Эта награда стала пятой в копилке российской сборной на ЧМ в Японии, сообщает 23 марта РБК.



Фото из Instgaram «Спорт-Экспресс»

Соревнования танцевальных дуэтов на чемпионата мира по фигурному катанию в японской Сайтаме завершились победой французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, защитивших свой прошлогодний титул. В ходе турнира они побили все три мировых рекорда, получив в ритм-танце 88,42 балла, в произвольной - 134,23, в сумме - 222,65.

Прежние достижения также принадлежали Пападакис и Сизерона, ставшим четырехкратными чемпионами мира. В январе в Минске они победили на чемпионате Европы, установив три мировых рекорда - в ритм-танце (84,79 балла), произвольной программе (133,19) и в сумме (217,98).

Виктория Синицына и Никита Кацалапов стали вторыми и в ритм-танце, и в произвольной программе, получив в сумме от судей 211,76 балла. Третьими стали серебряные призеры предыдущего чемпионата мира американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (210,40). Россияне Александра Степанова и Иван Букин, после ритм-танце занимавшие третье место, опустились на четвертую позицию (208,52).

Накануне чемпионкой мира стала действующая чемпионка мира россиянка Алина Загитова. Второе место заняла Элизабет Турсынбаева из Казахстана, также, как и Загитова, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе. Бронзу завоевала двукратная чемпионка мира россиянка Евгения Медведева, которая перед началом сезона уехала от Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.