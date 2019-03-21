Спорт

25 марта начнется прием заявок на участие в ралли «Голубые озера 2019»

С 25 марта начнется прием заявок на участие в седьмом этапе Кубка России по ралли, третьем отборочного этапе чемпионата СЗФО по ралли 2019 года и первом этапе чемпионата Псковской области по ралли «Трофей Александра Невского». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации автоспорта Псковской области, гонка, которая пройдет с 25 по 28 апреля, станет первым в текущем году псковским этапом Кубка России и будет называться «Голубые озера 2019».

Общая протяженность трассы составит порядка 270 км, из них порядка 84 км - скоростные участки. Дорожное покрытие - грунт, гравий.

К участию в ралли допускаются участники и водители на автомобилях, соответствующих требованиям регламента Кубка России 2019 года по ралли.

Заявки будут приниматься до 19 апреля по телефону (8112) 75-33-70 и e-mail faspo@inbox.ru, а 22 апреля на сайте региональной Федерации автоспорта будет опубликован список участников гонки со стартовыми номерами.

25 апреля с 10:00 до 18:00 в Пустошкинском районе будут организованы тестовые заезды. 25 и 26 апреля в штабе ралли, который расположится в Пустошкинском районном центре культуры (Пустошка, Октябрьская улица, 55), будет вестись регистрация участников и выдача дорожных документов. Также 26 апреля состоится ознакомление с трассой.

Сама гонка пройдет 27 апреля. Старт будет дан в 10:00 в деревне Рокачино Пустошкинского района (стоянка «У Петровича»), а в 13:00 на центральной площади в Пустошке пройдет церемония официального открытия соревнований. Награждение участников состоится в этот же день в Пустошкинском районном Центре культуры (Пустошка, ул. Октябрьская, 55) в 20:00.

Дополнительная информация по тел./факсу (8112) 75-33-70 (с 10 до 17 часов) или по e-mail: faspo@inbox.ru.

Официальный сайт ралли - faspo.pskov.ru.