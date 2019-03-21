Спорт

Великолукский боксер одержал уверенную победу в турнире RCC Boxing Promotions 2019

23 марта 2019 года в Екатеринбурге прошел турнир по профессиональному боксу RCC BoxingPromotions, в рамках которого проходили сразу три титульных поединка.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в спортивном агентстве «Спорт60», Псковскую область представлял российский боксер Мухаммад Шехов (4-0). В рамках турнира великолукский боксер провел бой против первого номера Республики Беларусь в весовой категории до 58,9 кг Андреем Исаевым (30-14). В упорной борьбе и с волей победе спортсмен одержал уверенную победу в профессиональном поединке.

Добавим что поединок проходил во втором легчайшем весе (55,2 кг).