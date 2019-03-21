Спорт

30 марта в Пскове пройдет I турнир Пскова по тяжелой атлетике «Память»

30 марта в спорткомплексе средней школы №16 имени Героя России Алексея Воробьева пройдет I турнир Пскова по тяжелой атлетике «Память», посвященный псковским тренерам по тяжелой атлетике Евгению Баландину (14.10.1937-20.01.2006), Вильяму Драбкину (01.08.1937-25.10.2004) и Виталию Васильеву (14.06.1941-12.07.2000).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, в соревнованиях примут участие спортсмены Пскова (СК «Пауэр», ДЮСШ «Надежда»), ДЮСШ поселеп Бежаницы, ДЮСШ г. Лудзы (республика Латвия).

Организаторы соревнований - спорткомитет Пскова и Псковская региональная федерация тяжелой атлетики - приглашает всех учеников, воспитанников псковских тренеров в честь которых проводится турнир.

Начало турнира в 11:00.

Вход свободный.