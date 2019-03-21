Спорт

Футбольный клуб «Луки-энергия» сыграет в Витебске

Во вторник, 26 марта, «Луки-Энергия» в Витебске сыграет с командой Первой лиги чемпионата Республики Беларусь - «Оршей» из одноименного города. Предстоящая контрольная встреча соперников станет вторым очным поединком. Матч пройдет в Витебске на запасном искусственном поле стадиона Витебского центрально-спортивного комплекса. Игра начнется в 14.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе клуба.

31 марта прошлого года «Луки-Энергия» встречалась с этой белорусской командой на «Экспрессе» в рамках подготовки к возобновлению весеннего этапа дебютного сезона. Тогда победу великолучанам принес единственный мяч, забитый Дмитрием Белевитиным на 55-й минуте матча.

По итогам сезона 2014 команда «Орша» заняла 3-е место, установив при этом рекордную серию без поражений – 25 игр. И, спустя 10 лет футбольный коллектив районного центра Витебской области вернулся в Первую лигу.

В минувшем сезоне-2018 «Орша» финишировала на 12-м месте в Первой лиге, тем самым опустившись на пару ступенек ниже. «Сине-белыми» одержано 8 побед, 3 встречи сведено вничью и 16 поединков проиграно. В ворота соперников оршане забили 33 мяча и 53 пропустили в свои.