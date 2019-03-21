Спорт

Псковский боксер победил на всероссийских соревнованиях в Самарской области

С 19 по 23 марта в поселке Осинки Самарской области прошли Всероссийские соревнования по боксу класса «А» на призы школы бокса олимпийского резерва «Ринг». Псковскую область на соревнованиях представлял Константин Суховский из города Пскова, который провел 3 боя, одержав 3 победы, и занял 1 место, сообщили Псковской Ленте Новостей в областном Центре спортивной подготовки.

По итогам выступления в соревнованиях псковский боксер выполнил норматив мастера спорта России по боксу. Спортсмен является воспитанником Центра спортивной подготовки Псковской области и тренируются под руководством Вячеслава Ярулина, Александра Ярулина и Вадима Голика.