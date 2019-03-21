Спорт

В Пскове стартовал турнир всероссийских соревнований по шахматам «Белая Ладья»

В Пскове в Спортивно-развлекательном парке «Простория» стартовал областной турнир открытых Всероссийских соревнований «Белая Ладья» среди команд образовательных организаций. В этом году стать лучшими и получить путевку на всероссийские соревнования, которые пройдут в Сочи, приехала 21 школьная команда из районов нашей области, городов Пскова и Великие Луки. На соревнованиях впервые была организована трансляция партий в интернет, а также на большой экран в Спортивно-развлекательном парке «Простория», где тренеры и гости могли посмотреть в прямом режиме перипетии шахматных баталий, сообщили Псковской Ленте Новостей в областной Федерации шахмат.

С открытием соревнований поздравили школьников президент областной Федерации Дмитрий Шахов и куратор шахматного образования в комитете по образованию Псковской области Николай Агафонов, а также московский гость турнира – руководитель музея шахмат Российской шахматной федерации, кандидат в мастера спорта России по шахматам Дмитрий Олейников, который напомнил ребятам о 50-летнем юбилее соревнований «Белая Ладья» и рассказал, как зарождалось это популярное соревнование среди школьников.

Одновременно с началом соревнований впервые в Пскове в СРП «Простория» при поддержке Российской федерации шахмат была открыта для посещения экспозиция из музея шахмат РШФ, которая завершит свою работу вечером 25 марта. На выставке представлены редкие музейные экспонаты, а также фотографии, посвященные 50-летнему юбилею соревнований «Белая Ладья».Выставка вызвала живой интерес посетителей Спортивно-развлекательного парка «Простория», а также участников соревнований. Руководитель музея шахмат РШФ кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Российского государственного гуманитарного университета Дмитрий Олейников провел для всех желающих экскурсию и рассказал о редких экспонатах 18 века, представленных на выставке.

По итогам первого дня соревнований лидерство захватила команд Псковского Педагогического комплекса, далее за ней следуют школьные команды из Пыталовского района, две команды из городов Великие Луки и Пскова, а также Псковского района.