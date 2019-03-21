Спорт

Псковский молодежный центр подвел итоги «Недели здоровья»

В минувшую пятницу для участников «Недели здоровья» в Пскове были подготовлены два мероприятия: боулинг и армрестлинг.

Соревнование по боулингу команды прошли в развлекательном комплексе «Лидер».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в молодежном центре, по итогам состязания первое место заняла команда «Экстремалы», второе место досталось команде «Адреналин», а третье получила команда «Спортивная семья».

Затем для команд был организован турнир по армрестлингу, в котором ребята могли продемонстрировать выносливость и силу.

Провел турнир абсолютный чемпион Пскова, Твери и Санкт-Петербурга по армрестлингу, мастер спорта по армлифтингу, КМС по армрестлингу Сергей Воеводин. Он объяснил участникам технику безопасности и правила борьбы.

Первое место среди парней занял Рустам Ражабов, второе Виталий Бибик, а третье Андрей Молотков и Арсений Николаев.

Среди девушек победу одержала Ульяна Алферова, второе Анастасия Турчина, а третье поделили Дарья Егорова и Ксения Неня.

По сумме всех результатов «Недели здоровья» звание самой спортивной получила команда «Адреналин», команда «Альтгеймер» одержала второе место, а третье место жюри присвоило команде «Экстремалы».

Напомним, мероприятие проходило в 7 спортивных дисциплинах: волейбол, фитнес-тест, витамин челлендж, стрельба из лука, плавание, боулинг и армрестлинг.

В этом году на участие в «Неделе здоровья» подало заявки 10 команд, в каждой из которых по 6 человек.

Молодежный центр благодарит участников за мощь, силу и командный дух, проявленные на соревновании.

За помощь в организации «Недели здоровья» организаторы благодарят развлекательный комплекс «Лидер», бассейн ПсковГУ «Универсант», кафе «Вкус и цвет», Псковскую Школу Лучников, спортивно-развлекательный парк «Простория», центр науки и спорта «Без предела» и спортивный Клуб «Скав».