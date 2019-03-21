Спорт

Велопарковку оборудуют у здания администрации Псковской области

Велопарковку установят у здания администрации Псковской области на улице Некрасова, 23. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующее поручение дал губернатор Михаил Ведерников на сегодняшнем заседании администрации региона.

Губернатор региона высказал предложение привлекать госслужащих к спортивным мероприятиям и призвал сотрудников администрации «поддерживать здоровый дух», в том числе приезжая на работу на велосипеде.

Также Михаил Ведерников сообщил о планах строительства 3 физкультурных комплексов в Великих Луках, Новоржеве и Плюссе. Он подчеркнул, что 30 млн рублей будут направлены на строительство малых площадок ГТО.

Глава областного комитета по физической культуре и спорту Иван Штылин в свою очередь заявил, что основная задача, которая стоит перед комитетом спорта, - увеличение количества занимающихся физкультурой в 2019 году и выполнение целевого показателя, который установлен Минспортом, а именно увеличение на 34%.

По его словам, на мероприятия по реализации проекта «Спорт - норма жизни» направлено 129 млн 408 тыс. рублей.

Как сообщил руководитель профильного комитета, имеется календарный план спортивных мероприятий на 2019 год.

Губернатор поручил работать в направлении развития любительского спорта, воркаута. «Ставьте более амбициозные задачи», - заключил Михаил Ведерников.