Спорт

В Псковской области впервые пройдут соревнования по КУДО на Кубок губернатора

31 марта впервые в Пскове пройдет первенство СЗФО по КУДО среди юношей и юниоров, а также Кубок губернатора Псковской области по КУДО среди взрослых, посвященный 30-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, турнир состоится в спортивно-развлекательном комплексе «Простория» и соберет лучших спортсменов со всего Северо-Западного округа и несколько команд из Центрального федерального округа. Ожидается более 200 участников из Пскова, Великих Лук, Печор, Острова, Череповца, Вологды, Архангельска, Выборга, Тихвина, Калининграда, Республики Коми, Санкт-Петербурга, Обнинска.

С 9.00 до 13.00 в «Простории» пройдут соревнования на Кубок губернатора Псковской области по КУДО среди детей до 12 лет.

С 14.00 до 18.00 начнется первенство СЗФО среди юношей и юниоров 12–18 лет и Кубок губернатора Псковской области по КУДО среди взрослых.