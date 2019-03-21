Спорт

Число антидопинговых нарушений в РФ выросло в 2018 году почти в 2,5 раза

Российские спортсмены совершили в 2,5 раза больше антидопинговых нарушений в 2018 году по сравнению с 2017 годом, говорится в отчете о деятельности российского антидопингового агентства РУСАДА.

Как сообщает «Интерфакс», согласно отчету, представленному журналистам в преддверии пресс-конференции гендиректора РУСАДА, российские спортсмены совершили 146 нарушений антидопинговых правил в прошлом году (в позапрошлом - 59), а нарушений правил доступности для тестирования - 349 (позапрошлый год – 173).

Однако и тестировалось спортсменов значительно больше: 9502 проб было взято в прошлом году по сравнению с 6196 пробами в позапрошлом.

Гендиректор РУСАДА Юрий Ганус заявил на пресс-конференции, что в этом году планируется взять 11 тысяч проб, а в следующем -13 тысяч проб.

Больше всего нарушений (30, в том числе 22 касались наличия запрещенных веществ в пробах) было в Федерации пауэрлифтинга России, за ней следуют Всероссийская федерация легкой атлетики (23, из них 19 - запрещенные вещества в пробах) и Федерация тяжелой атлетики России (22, 15 - запрещенные вещества).