Спорт

В Пскове прошло первенство по спортивному туризму

23 марта Центр детского и юношеского туризма и экскурсий провел первенство Псковской области по спортивному туризму среди обучающихся в дисциплине «Дистанция-пешеходная-связка». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Соревнования проводились с целью пропаганды и развития массового школьного туризма.

К участию в первенстве приглашались обучающиеся образовательных учреждений области. Ребята соревновались в трех возрастных группах среди мужских и смешанных связках по 1 и 2 классу дистанций.

92 спортсмена из Пскова, Великих Лук, Опочки, Куньинского, Невельского, Псковского и Плюсского районов показали неплохие результаты. Победителями в мужских связках во всех группах стали спортсмены из города Великие Луки.

Победителями в смешанной связке стали участники из Пскова, Великих Лук и Псковского района.

В общем зачете победила команда из города Великие Луки, 2 место заняла команда Пскова, 3 место – команда Псковского района.