Спорт

В воркаут-центре Пскова пройдет фестиваль уличного спорта Street fest

Впервые в городе Пскове пройдут совместные открытые соревнования по воркауту и брейк-дансу. Соревнования по воркауту включают в себя этап «Воркаут батлы» и «Воркаут двоеборье», где участникам, в различных весовых категориях, предстоит выполнять подтягивание на турнике и отжимание на брусьях с дополнительным весом. Организатором мероприятия выступает спортивное движение Street workout Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы мероприятия.

Фестиваль пройдет по адресу: город Псков, улица Коммунальная, 19, ДОСААФ, Воркаут-Центр. Начало регистрации участников с 11:30 до 12:30, 30 марта. Открытие мероприятия состоится в 13:00.

По предварительным данным, побороться в соревнованиях заявились атлеты из города Пскова, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, а также из Украины.

Соревнования состоятся при поддержке «Команды 2018», комитета по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова; Псковского городского молодежного центра, Псковской обувной фабрики Nordman, фитнес-клуба Xpress и досугового центра – Понарошкино.