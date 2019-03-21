Спорт

Команда школьников псковского педагогического комплекса выступит в финале «Белой ладьи»

Утверждены итоги областного этапа открытых Всероссийских соревнований «Белая Ладья». В Пскове прошло награждение победителей и призеров областного турнира открытых Всероссийских соревнований «Белая Ладья» среди команд образовательных организаций. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной федерации шахмат.

В этом году 21 школьная дружина из районов, городов Пскова и Великие Луки боролась за призы и медали, а также путевку на всероссийские соревнования, которые пройдут в Сочи. Обслуживала соревнования бригада спортивных судей областной федерации во главе со Светланной Ханнановой и главным секретарем Андреем Лилейкиным -спортивных судей 1 категории.

Поздравить школьников с заслуженными наградами приехали президент областной федерации шахмат Дмитрий Шахов, первый заместитель председателя областного комитета по образованию Геннадий Барышников, а также куратор шахматного образования в комитете по образованию Псковской области Николай Агафонов.

Впервые за все годы проведения турнира весь пьедестал почета завоевали школьные команды из города Пскова. Лучшей командой турнира, не проиграв ни одного матча и набрав 24,5 очка, стала школьная команда «Центра образования «Псковский Педагогический комплекс», выступившая в составе: Александр Кульнев, Егор Кудрявцев, Андрей Макаров и Валерия Малышева.

Второе место с 19 очками – у команды средней общеобразовательной школы №23 Пскова с углубленным изучением английского языка, а бронзовыми призерами, набрав 18,5 очков, стала команда Лицея № 20.

Приз за лучший результат среди школьных команд из районов нашей области завоевали школьники из Стремуткинской средней общеобразовательной школы Псковского района.

На соревнованиях впервые была организована трансляций партий в интернет, а также на большой экран, где тренеры и гости смогли посмотреть в прямом режиме борьбу за шахматными досками юных участников соревнований.

Впервые в Пскове была организована выставка из музея шахмат РШФ, где были представлены редкие музейные экспонаты, а также фотографии, посвященные 50-летнему юбилею соревнований «Белая Ладья». Выставка вызвала живой интерес посетителей, а руководитель музея шахмат РШФ, кандидат исторических наук и кандидат в мастера спорта России по шахматам Дмитрий Олейников провел для всех желающих экскурсию и рассказал о редких экспонатах 18 века.