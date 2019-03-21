Спорт

В Великих Луках проходят соревнования «Юные олимпионики»

В Великих Луках стартовали спортивные соревнования среди дошкольников «Юные олимпионики». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на данный момент в общеобразовательных учреждениях города проходят отборочные туры, по результатам которых 5 команд, набравшие наибольшее количество баллов, встретятся в финале на спортивной площадке ВЛГАФК. В этом году «олимпийские» состязания проходят в тринадцатый раз. А за главный кубок борются 25 команд.

В олимпийских стартах участвуют будущие выпускники детских садов, которые вскоре вступят в ряды школьников, поэтому основная цель «Юных олимпиоников» - оценить физическую подготовку ребят. В рамках соревнования дети проходят тест на гибкость, выполняют прыжки в длину с места и упражнения на сгибание/разгибание туловища, а также показывают двигательные умения и навыки, которые заложены в комплексную полосу препятствий. Юные участники прыгают на скакалке, метают в цель, одним словом, демонстрируют то, чему научились в течение дошкольного периода.