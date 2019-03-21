Спорт

Двум псковичкам присвоены звания мастеров спорта по всестилевому каратэ

В Псковской области по всестилевому каратэ стало на два мастера спорта больше. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении ФВКР Псковской области.

Приказом Минспорта звания мастера спорта по всестилевому каратэ присвоены двум представительницам Псковской области – Наталье Черногораовой и Марине Стронговской, которые завоевали 3-е и 1-ое призовые места соответственно на чемпионате России 2018. Тренером спортсменок является Константин Бабичев.

Надо отметить, что мастеров спорта по всестилевому каратэ в Псковской области уже 4 человека и это всего за 3 года.

В эти выходные в Орле состоится первенство России, в котором примет участие сборная Псковской области, а в Риге пройде Кубок Европы по всестилевому каратэ, в составе сборной команды России участвуют 3 псковича.