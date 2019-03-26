Спорт

Международный турнир по хоккею пройдет в Пскове

29-31 марта в городе Пскове пройдет международный турнир по хоккею «Весенний кубок» среди детских команд 2010 года рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по спорту, в турнире примут участие 6 команд: «Торнадо» (г. Псков), «Шторм» (г. Санкт-Петербург), «Рига» (г. Рига, Латвия), «СКА-Стрельна» (г. Санкт-Петербург), «Армия СКА» (г. Санкт-Петербург) и «Торнадо 2011» (г. Псков).

Расписание игр:

29 марта

11:45-12:45 – Торнадо - Рига

13:00-14:00 – Шторм - Армия СКА

15:30-16:30 – Стрельна - Рига

16:45-17:45 – Торнадо - Шторм

18:00-19:00 – Армия СКА - Стрельна

30 марта

9:30-10:30 – Торнадо - Стрельна

10:45-11:45 – Рига - Шторм

12:00-13:00 – Торнадо - Армия СКА

14:30-15:30 – Стрельна – Шторм

15:45-16:45 – Рига - Армия СКА

31 марта

09:30-10:30 – игра за 5 место

10:45-11:45 – игра за 3 место

12:00-13:00 – игра за 1 место

13:00-13:15 – Закрытие турнира