Спорт

Пскович примет участие в международных соревнованиях по тхэквондо в Италии

Пскович Денис Стволов при поддержке администрации Псковской области поедет на международные соревнования по тхэквондо - первенство Европы 2019 года, которое состоится 31 марта в Римини (Италия). Об этом сообщает сообщество pskov online в Инстаграм.

Денис завоевал «золото» на чемпионате и первенстве России по тхэквондо ITF в спарринге свыше 60 килограммов среди детей 11-13 лет. Соревнования проходили 10 февраля в Улан-Уде (Бурятия). «Соответственно, он вошел в состав сборной России и получил право выступать на первенстве Европы в Италии», - отметил тренер.