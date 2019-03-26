Спорт

Стала известна подробная программа ралли «Голубые озера-2019»

Опубликована подробная программа ралли «Голубые озера-2019». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации автоспорта Псковской области. Напомним, гонка пройдет с 25 по 28 апреля и станет первым в текущем году псковским этапом Кубка России и будет называться «Голубые озера 2019».

Общая протяженность трассы составит порядка 270 км, из них порядка 84 км - скоростные участки.

К участию в ралли допускаются участники и водители на автомобилях, соответствующих требованиям регламента Кубка России 2019 года по ралли.

Заявки будут приниматься до 19 апреля по телефону (8112) 75-33-70 и e-mail faspo@inbox.ru, а 22 апреля на сайте региональной Федерации автоспорта будет опубликован список участников гонки со стартовыми номерами.

Подробная информация на официальном сайте ралли - faspo.pskov.ru.