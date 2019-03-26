Спорт

Юные порховичи завоевали призовые места на первенстве по всестилевому каратэ в Орле

С 28 марта по 1 апреля в Орле проходит V первенство России по всестилевому каратэ. В соревнованиях в которых принимают участие около 1000 человек из 50 регионов нашей страны.

Организаторы соревнований – министерство спорта Российской Федерации и федерация всестилевого каратэ России.

В течение трех дней, с 29 по 31 марта, на 6 татами будет разыгран 131 комплект медалей.

Стоит отметить, что первенство России будет является отбором на I чемпионат и первенство мира по всестилевому каратэ, который планируется провести в ноябре этого года в Москве.



Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Порховской детско-юношеской спортивной школе, Псковскую область на соревнованиях представляют воспитанники из данной школы — Анастасия Васильева и Евгений Назаров. Юные спортсмены завоевали 3 места на первенстве в своих категориях. Тренирует спортсменов Константин Бабичев.