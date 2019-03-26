Великолучане завоевали 11 золотых медалей на областном турнире по самбо

В Пскове прошел традиционный областной турнир по самбо, в честь победы Александра Невского в Ледовом Побоище. Как сообщает портал sport60.ru
в соревнованиях приняли участие сильнейшие самбисты из разных регионов России. В упорной борьбе великолукские спортсмены завоевали одиннадцать золотых медалей.
среди мужчин:
- первое место (до 68 кг) - Дмитрий Москвенков
-первое место (до 100 кг) - Игорь Мишанов
-первое место (свыше 100 кг) - Павел Кузнецов
по боевому самбо:
- 1 место (до 57 кг) - Никита Иванов
- 1 место (до 74 кг) - Себастьян Бабурин
- 1 место (до 82 кг) - Роял Латифов
- 1 место (до 90 кг) - Парвиз Мамедов
- 1 место (до 100 кг) - Евгений Макаров
- 1 место (свыше 100 кг) - Павел Кузнецов
среди юношей 11-12 лет:
- 1 место (до 46 кг) - Федор Васильев
среди девушек 11-12 лет:
- 1 место (до 37 кг) - Богданова Виктория Богданова.