Спорт

Боксер укусил соперника за живот и впервые проиграл

Британский боксер Каш Али был дисквалифицирован за укус соперника в поединке тяжеловесов против Дэвида Прайса, прошедшем в Ливерпуле. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте World Boxing Wall, передает «Лента».

В пятом раунде противостояния 27-летний Али повалился на соперника и укусил его за живот. Судья остановил поединок, и Прайс продемонстрировал следы от зубов тяжеловеса.

Али потерпел поражение путем дисквалификации. Он впервые в своей карьере проиграл. До этого британец провел 15 победных поединков.