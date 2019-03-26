Спорт

Светлана Миронова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону

Биатлонистка Светлана Миронова одержала победу в гонке с общего старта на 12,5 км на чемпионате России, который проходит в Тюмени, передает ТАСС.

Спортсменка из Свердловской области преодолела дистанцию за 41 минуту 31,8 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала Лариса Куклина из Ямало-Ненецкого автономного округа (отставание - 11,0 секунды; 3 промаха). Третье место заняла Виктория Сливко из Тюменской области (+46,3; 1).

Екатерина Мошкова (Ханты-Мансийский округ) заняла четвертое место (+1.06,1; 3), Ирина Старых (Тюменская область) - пятое (+1.08,0; 2), Маргарита Васильева (Красноярский край) - седьмое (+1.34,9; 4), Ульяна Кайшева (Удмуртская республика) - девятое (+1.53,0; 4).

Миронова является победительницей и бронзовым призером чемпионата мира среди юниорок (эстафета и спринт, 2013). В ее активе также золотая медаль чемпионата Европы среди юниорок в гонке преследования и серебряная - в спринте (2014).

Позднее пройдет масс-старт у мужчин. Чемпионат России завершится 2 апреля.