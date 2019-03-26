Спорт

II Открытый кубок Псковской области по кикбоксингу пройдет в Великих Луках 20 апреля

20 апреля в городе Великие Луки пройдет II Открытый кубок Псковской области по кикбоксингу. Как сообщает портал sport60.ru,

В соревнованиях примут участие около 140 спортсменов из Республики Беларусь, Санкт-Петербурга, Псковской области, Новгородской области и других субъектов РФ. Город Великие Луки представляют около 40 спортсменов.

В программу соревнований входят следующие дисциплины: «Лайт-контакт», «Фулл-контакт с лоу-киком», «Поинт-файтинг» и К-1.

В прошлом году мероприятие собрало более 150 участников из разных субъектов РФ. В текущем году количество спортсменов планируется увеличить.

Поддержку в организации соревнований оказывает госкомитет по физической культуре и спорту Псковской области и региональная федерации кикбоксинга.

Соревнования пройдут в великолукском спорткомплексе «Стрелец» (ул.Ботвина, 4).