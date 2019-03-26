Спорт

Ассоциация «Псковский лес» предоставила премии победителям и призерам первенства СЗФО по КУДО среди юношей и юниоров

Ассоциация работников лесных отраслей «Псковский лес» предоставила денежные премии победителям и призерам первенства СЗФО по КУДО среди юношей и юниоров, которое состоялось 31 марта в Пскове. Об этом сообщил Псковской Ленте Новостей директор ассоциации Олег Петров.

Напомним, в минувшее воскресенье Псков принял первенство СЗФО по КУДО среди юношей и юниоров, а также Кубок губернатора Псковской области по КУДО среди взрослых, посвященный 30-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана. Турнир собрал более 200 лучших спортсменов из Пскова, Великих Лук, Печор, Острова, Великого Новгорода, Череповца, Тихвина, Калининграда, Вологды, Мурманска, Архангельска, Выборга и других городов Северо-Запада и Центра России.

Перед началом соревнований борцов поприветствовали представители администрации псковского региона и председатель Федерации кудо города Пскова Илья Кучеров.

Сильнейшие борцы определялись среди детей до 12 лет, среди юношей и юниоров 12 - 18 лет, а также среди взрослых. Победители и призеры соревнований были награждены грамотами и кубками. Участники первенства СЗФО по КУДО среди юношей и юниоров, завоевавшие первые и вторые места, получили денежные призы от ассоциации «Псковский лес», их спортсменам вручили члены Правления ассоциации Виктор Лаврентьев и Юрий Яковлев.

Напомним, «Псковский лес» является постоянным спонсором соревнований по КУДО в Пскове и области. «Помимо основного вида деятельности, связанной с лесной отраслью, наша ассоциация несет и социальную нагрузку, в том числе поддерживая развитие спорта в Псковской области. Спорт — наше будущее, и отрадно, что соревнования такого уровня прошли именно на Псковской земле», - подчеркнул Олег Петров.