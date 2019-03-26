Спорт

Назван победитель первенства Пскова по мини-футболу среди ветеранов спорта

Сборная «ПЭМЗ» одержала победу в первенстве Пскова по мини-футболу среди ветеранов спорта, прошедшем в спортивном комплексе «Писковичи». Победители получили кубок главы города Пскова и медали.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ Пскова, второе место в матче заняла команда «Локомотив».

Третье место заняли футболисты из команды «Скобари.Старс». Им также были вручены медали и дипломы участников.

Лучшим игроком по итогам всех матчей первенства Пскова по мини-футболу стал Сергей Николаев из команды «Скобари.Старс».

Сообщается, что игры по мини-футболу среди ветеранов спорта проходят традиционно. Поддержать участников команд приходят их коллеги и друзья.