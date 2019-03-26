Спорт

Александр Козловский вручил благодарственное письмо призеру первенства России по боксу Марии Петровой

29 марта депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Александр Козловский посетил спортивно-оздоровительный комплекс «Айсберг» и познакомился с его работой.

В ходе визита парламентария директор «Айсберга» Михаил Усачев провел экскурсию по тренажерным залам, бассейнам, а также пригласил депутата посетить тренировку юных хоккеистов, проводимую на ледовой арене. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе депутата.

«Я впечатлен работой комплекса, - поделился Александр Козловский. - Здесь представлено самое современное оборудование, но, что особенно важно, - организованы прекрасные условия для занятий спортом детям. Как мне рассказали, ребята готовы тренироваться здесь круглосуточно, и это на самом деле очень приятно, что в Великих Луках существует такой спортивный комплекс, позволяющий подрастающему поколению профессионально заниматься спортом, в том числе - хоккейной команде. Уверен, в дальнейшем это позволит возродить в городе лучшие спортивные традиции».





Кроме того, в ходе визита Александр Козловский вручил благодарность бронзовому призеру первенства России по боксу среди девушек 2003-2004 годов рождения в городе Анапа Марии Петровой, которая вошла в состав сборной России по боксу. Тренирует спортсменку Юрий Федоров.