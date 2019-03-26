Спорт

Псковские шахматисты выступили на первенстве России в Москве

30 марта в Москве состоялось 15-е юбилейное первенство России по русским шахматам (таврелям) среди детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки.

В соревнованиях приняли участие шахматисты из Псковской, Смоленской, Нижегородской, Владимирской, Московской областей и города Москвы.

Псковскую область представляли шахматисты Центра спортивной подготовки Кирилл Титов, Николай Зиновьев и Татьяна Коршакова.

В средней группе 2006-2008 годов рождения победителем стал Кирилл Титов ( Великие Луки), Николай Зиновьев занял 9 место.

Среди девушек в старшей группе 2001-1005 годов рождения Татьяна Коршакова заняла 2 место.

Наставники шахматистов - Валентин Власов и Виктор Попов.