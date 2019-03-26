Спорт

Турнир памяти ушедших из жизни тренеров по тяжелой атлетике прошел в Пскове

30 марта в Пскове в спорткомплексе средней школы № 16 им.Героя России А. Воробьева, прошел I Открытый турнир по тяжелой атлетике «Память», посвященный псковским тренерам по тяжелой атлетике, в разные годы развивающим «железный спорт» в Пскове: Евгению Баландину, Вильяму Драбкину и Виталию Васильеву.

Открыл соревнования сын Вильяма Драбкина Юрий Драбкин, мастер спорта по тяжелой атлетике, замдиректора спортивного клуба им. В.Ф.Краевского в Санкт-Петербурге.

В турнире приняли участие спортсмены из ДЮСШ «Надежда» и СК «Пауэр» (г. Псков), ДЮСШ поселка Бежаницы и ДЮСШ города Лудза ( Латвия). В неофициальном зачете абсолютными чемпионами турнира стали Владимир Васильев и Екатерина Низамиева, оба спортсмена из спортивного клуба « Пауэр».