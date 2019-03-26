Спорт

Российским лыжникам могут запретить соцсети

Членам сборной России по лыжным гонкам могут запретить пользоваться соцсетями во время ответственных стартах сезона, рассказала «Известиям» сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе.

Она упомянула, что похожую практику ранее ввел наставник сборной Швеции по биатлону Вольфганг Пихлер — он ограничил онлайн-общение своих подопечных на Олимпиадах и чемпионатах мира.

«Я не вижу в этом временном ограничении ничего страшного. Есть дни, когда надо сосредоточиться только на работе и отключиться от всего», — сказала Вяльбе.

По ее словам, в российской сборной были спортсмены, которые во время ЧМ в Зеефельде постили фотографии, рекламу, что, по мнению наставника, «совершенно неправильно». Специалист добавила, что также лучше не читать никакие комментарии, чтобы «спать спокойно и не думать о всяких глупостях».

Следующий чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в 2021 году в немецком Оберстдорфе.

В сезоне-2019/20 главными стартами для российских лыжников будут этапы Кубка мира.