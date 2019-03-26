Спорт

Псковский школьник выступит на первенстве Европы по тхэквондо в Италии

Пскович Денис Стволов представит Россию на первенстве Европы-2019 по тхэквондо. Международный турнир проходит в итальянском городе Римини, сообщил Псковской Ленте Новостей тренер Дениса Владимир Кочетов.

Денис Стволов на первенстве Европы по тхэквондо в Римини (Италия).

«Денис стал победителем чемпионата и первенства России по тхэквондо ITF в спарринге свыше 60 килограммов среди детей 11-13 лет и, соответственно, вошел в состав сборной России», - пояснил тренер.

В Римини, куда Денис с тренером приехали за несколько дней до состязаний, 13-летний спортсмен прошел процесс аккредитации, жеребьевки, взвешивания, продолжил тренировки. Средства на поездку на международные состязания выделены из резервного фонда губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Владимир Кочетов тренирует юного чемпиона на протяжении всей его семилетней спортивной карьеры.

Как рассказала Псковской Ленте Новостей мама подростка Наталья Стволова, Денис занимается тхэквондо уже семь лет: «Сам попросился отвести его в спортивную секцию, и тренер Владимир Кочетов, можно сказать, вырастил из ребенка спортсмена. Через 2-3 года сын начал завоевывать призовые места».

Соревнования в Римини начнутся сегодня, 3 апреля.

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