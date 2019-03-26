Спорт

Псковские курсанты завоевали медали на областном турнире по спортивному и боевому самбо

Псковские курсанты завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали на областном турнире по спортивному и боевому самбо. 150 спортсменов Псковской области боролись за медали на традиционном турнире по спортивному и боевому самбо в честь победы дружины князя Александра Невского в Ледовом побоище, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Академии ФСИН России.

Курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Сократ Тагиров одержал победу в состязаниях по боевому самбо в весовой категории до 68 кг.

В этой же весовой категории в соревнованиях по классическому самбо два псковских курсанта завоевали призовые места: Шамиль Шахбанов стал серебряным призером турнира, Ибрагим Османов – бронзовым.

Тренируют спортсменов преподаватели кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала Академии ФСИН России Антон Эрастов и Кирилл Романов.