Спорт

Школьники Псковской области примут участие в зональном этапе «Президентских состязаний»

В Псковской области определены сроки проведения областных спортивных игр школьников «Президентские состязания». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации, в этом году по итогам всероссийской жеребьевки в соревнованиях будут принимать участие классы-команды, сформированные из учащихся 8-х классов.

Межмуниципальные соревнования на территории Псковской области пройдут в 4-х зонах. Первая зона: Печорский, Гдовский, Островский, Палкинский, Псковский, Пыталовский районы. Вторая зона: Порховский, Бежаницкий, Дедовичский, Дновский, Плюсский, Струго-Красненский районы. Третья зона: Опочецкий, Красногородский, Новоржевский, Пустошкинский, Пушкиногорский, Себежский районы. Четвертая зона: Новосокольнический, Великолукский, Куньинский, Локнянский, Невельский, Усвятский районы.

Соревнования участников первой зоны пройдут в Печорах 19 апреля, второй зоны - в Порхове 18 апреля. 22 апреля в Опочке встретятся школьники из муниципальных образований третьей зоны. 11 апреля в Новосокольниках будут определены сильнейшие команды четвертой зоны.

По итогам зональных соревнований команды, занявшие призовые места, допускаются к финалу, который пройдет в мае в поселке Пушкинские Горы. Его победители отправятся защищать честь Псковской области на всероссийский этап.

Виды состязаний подразделяются на спортивное многоборье, творческий и теоретический конкурсы, а также эстафетный бег. Спортивное многоборье включает бег на 1000, 30, 60 и 100 метров в зависимости от возраста школьников, подтягивание на перекладине для юношей и отжимание в упоре лежа для девушек, подъем туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места и наклон вперед из положения сидя.

Творческий конкурс предполагает музыкально-художественную композицию в исполнении класса-команды. Основной темой в этом году станет девиз: «Школьный спорт нам всем поможет престиж России преумножить!».

Напомним, что «Президентские состязания» являются одними из наиболее массовых спортивных мероприятий в России. Ежегодно в школьном этапе принимают участие более 10 млн обучающихся. Спортивные соревнования проводятся по Указу Президента России с 2010 года.