Спорт

В Пскове пройдет открытый кубок «Молодежный» по армспорту

В Пскове пройдет открытый кубок «Молодежный» по армспорту. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 14-18 лет (включительно) у юношей и до 27 лет (включительно) у юниоров, прошедшие мандатную комиссию, взвешивание и жеребьевку, сообщается на сайте sport.60.

Руководство подготовкой и проведением Кубка осуществляет комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова. Непосредственно проведение возлагается на ПООО «Федерация армспорта», сообщают организаторы турнира.

Весовые категории:

Юноши (14-18лет): до 70кг;80кг; св.80кг

Мужчины (19-27 лет): до 75кг; 85кг; св. 85 кг

Предварительные заявки подаются до 19 апреля по телефону 8-906-222-60-21 Сергей или на armpskov@yandex.ru .