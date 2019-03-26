В Пскове пройдет открытый кубок «Молодежный» по армспорту. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены 14-18 лет (включительно) у юношей и до 27 лет (включительно) у юниоров, прошедшие мандатную комиссию, взвешивание и жеребьевку, сообщается на сайте sport.60.
Руководство подготовкой и проведением Кубка осуществляет комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Пскова. Непосредственно проведение возлагается на ПООО «Федерация армспорта», сообщают организаторы турнира.
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Предварительные заявки подаются до 19 апреля по телефону 8-906-222-60-21 Сергей или на armpskov@yandex.ru .