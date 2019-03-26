Спорт

Межрегиональное первенство по военно-спортивному многоборью «Огневой рубеж» впервые пройдет в Псковской области

Первое межрегиональное первенство по военно-спортивному многоборью «Огневой рубеж» пройдет в Псковской области. К участию приглашаются команды от военно-патриотических организаций, кадетских школ регионов России. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в военно-патриотическом спортивном клубе «Шторм».

Соревнования пройдут с 27 по 30 июня в военно-спортивном лагере «Вымпел-Шторм», музей-заповедник «Михайловское», Пушкиногорский район, Псковской области.

К участию в соревновании допускаются юноши и девушки от 14 до 17 лет в составе команды из 7 человек (участники соревнования — 6 чел., сопровождающий — 1 чел.)

Организационный комитет оплачивает питание, проезд Псков-лагерь-Псков, организовывает проживание в кемпинговых палатках, медицинское сопровождение, работу судейской коллегии.

Команды занявшие призовые места будут награждены грамотами, медалями, кубками. Команда победитель будет награждена макетом автомата АК-74.

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Псковская региональная общественная организация «Военно-патриотического спортивного клуба «Шторм».

Непосредственное руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет коллективом военно-патриотического лагеря «Вымпел-Шторм».

Соревнования осуществляется за счет грантовой поддержки администрации Псковской области

Заявку на участие можно подать по электронному адресу: storm-gum@mail.ru и подтвердить участие по телефону: 8-911-381-75-66, Павел Григорьев.