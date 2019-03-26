Спорт

В Пскове пройдут всероссийские соревнования по боксу «Малиновый звон» памяти Евгения Лазебного

С 17 по 20 апреля в городе Пскове пройдут всероссийские соревнования по боксу класса «Б» «Малиновый звон» памяти Евгения Лазебного - заслуженного работника физической культуры РФ. Как сообщает портал sport60.ru, они состоятся совместно с открытым чемпионатом Псковской области по боксу в Областном центре единоборств в городе Псков.

Мастер спорта СССР, Заслуженный работник физической культуры РФ, тренер высшей квалификационной категории Евгений Лазебный родился 9 мая 1959 года в городе Воркута. В 1982 году окончил Шуйский государственный педагогический институт по специальности «Физическая культура». С 1982 работал в Пскове тренером по боксу в ДЮСШ «Рубин» и в областной ДЮСШ облсовета ДФСО профсоюзов. В 1990 году назначен директором ДЮСШ по боксу, которую основал вместе с единомышленниками. Под руководством Евгения Лазебного школой подготовлен 21 мастер спорта, более 150 кандидатов в мастера спорта, а также большое количество спортсменов массовых разрядов.

С 2007 работал руководителем отдела в «Школе высшего спортивного мастерства», а затем в Псковском областном «Центре спортивной подготовки».

В 2003 награжден медалью «80 лет Госкомспорту России». В 2012 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры». В 2014 году награжден Почетной грамотой Государственного комитета Псковской области по физической культуре и спорту.

Евгений Лазебный скончался в августе 2016 года на 58-м году жизни после тяжелой болезни.