Спорт

Псковичи заняли призовые места на соревнованиях по плаванию в Сыктывкаре

С 26 по 28 марта в городе Сыктывкар (Республика Коми) проходил II этап IX летней спартакиады учащихся России по плаванию. В соревнованиях принимали участие 158 спортсменов из десяти регионов страны: Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской, Калининградской, Ленинградской областей, Республики Карелия, Республики Коми и Санкт-Петербурга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе «Барс».

Отличные результаты продемонстрировала кандидат в мастера спорта Варвара Степанова. Ей не только удалось победить на трех дистанциях: 50 м брасс, 100 м брасс и 200 м брасс. На дистанции 100 м брасс (результат - 1.13,58) она выполнила норматив мастера спорта России по плаванию.

Среди юношей трижды – на дистанциях 50 м, 100 м и 200 м на спине - серебряным призером стал мастер спорта России по плаванию Андрей Селягин. У кандидата в мастера спорта Станислава Домиенко первое место на дистанции 100 м брасс и два вторых на дистанциях 50 м брасс и 200 м брасс.