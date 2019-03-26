Спорт

Изменились дни проведения детского первенства Пскова по шахматам

Изменились даты проведения детского первенства Пскова по шахматам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации шахмат Псковской области.

Источник: pixabay.com

Так, первенство, в котором будут участвовать мальчики и девочки 2008 - 2009 годов рождения, переносится на май. Ориентировочные даты: 11 - 12 мая (1, 2 туры), 18 - 19 мая (3, 4 и 5 туры), 25 - 26 мая (6, 7 туры), 1 -2 июня (8, 9 туры). Организаторы отметили, что перенести первенство пришлось из-за большого количества участников. Кроме того, в федерации добавили, что первенство среди юношей и девушек 2006 - 2007 годов рождения пройдет по ранее утвержденному сроку, с 7 по 28 апреля, в шахматном клубе «Бригантина» (Октябрьский проспект, 38).