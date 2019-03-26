Спорт

Великолукская спортсменка завоевала золото на всероссийском турнире по боксу «Виктория»

С 4 по 6 апреля в городе Конаково Тверской области прошел уже по счёту VII открытый турнир «Виктория» по боксу в честь Дня Великой Победы.

Как сообщает портал sport60.ru, в соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из разных регионов России. Псковскую область в возрастной категории 2003-2004 года среди девушек представляла великолукская спортсменка - Мария Петрова. В весовой категории 50 кг Мария уверенно одержала победу в двух поединках: 5 апреля в полуфинале одержала победу над тверской спортсменкой Марией Билевой. Затем 6 апреля в финальном поединке с блестящей победой победила Василису Кольцову.

Добавим что спортсменка тренируется под руководством Юрия Федорова и Юрия Петрова.

Соревнования проходили в детско-юношеской спортивной школе «Олимп» Конаковского района.