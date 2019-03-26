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Спорт

Кубок Псковской области по рукопашному бою собрал 120 участников из 5 городов региона

07.04.2019 18:38|ПсковКомментариев: 0

6 апреля в Пскове в УСК «Олимп» состоялся Кубок Псковской области по рукопашному бою.

Как рассказала Псковской Ленте Новостей президент Псковской региональной федерации рукопашного боя Дина Дымова, в Кубке приняли участие 120 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Гдова, Печор и Себежа. Было разыграно 30 комплектов наград.

Соревнования прошли при поддержке комитета по спорту Псковской области. Благодаря также спонсорской помощи соревнования прошли на хорошем организационном уровне, а победителей, кроме ярких, но привычных грамот и медалей, ждали небольшие подарки и сладкие призы. Юниоры (спортсмены старше 18 лет) и особо отличившиеся бойцы были дополнительно отмечены кубками.

«Нашей федерации всего полгода и это вторые соревнования, которые мы проводим. Самое трудное было собрать и подготовить качественный судейский состав. И у нас это получилось, во многом благодаря поддержке друзей – офицеров силовых структур региона, которые сами одели судейскую форму, понимая важность возрождения вида спорта рукопашный бой в Псковской области. Если в декабре мы работали в один ковер, то в эти соревнования уже смогли запустить две площадки, что позволило принять большее количество участников, не затягивая соревнования», - поделилась Дина Дымова.

Источник: Псковская Лента Новостей
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