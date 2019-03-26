21 апреля пройдет первый этап чемпионата и первенства Псковской области по мотокроссу

21 апреля на трассе в Ваулиных горах в Псковском районе пройдет первый этап Всероссийских соревнований личного чемпионата и первенства Псковской области по мотокроссу. Как сообщает портал sport60.ru, мероприятие проходит при поддержке комитета спорта Псковской области.
Соревнования пройдут в нескольких классах мотоциклов: 50 куб.см, 65 куб.см, 85 куб.см, 125 куб.см, класс «Ветераны» с 45 лет, любители А, любители В, Open (Свободный).
Программа соревнований:
08.00 – 10.00 – регистрация участников, техосмотр, медосмотр.
09.45 – 11.50 – свободные тренировки по классам + проба старта по классам
12.00 – 12.15 – построение спортсменов, торжественное открытие соревнований
12.20 – 15.30 – первая серия заездов
15.30 – 15.45 – технический перерыв
15.45 – 18.55 – вторая серия заездов
18.55 – 19.20 – подведение итогов соревнований
19.20 – 19.35 – награждение победителей, закрытие соревнований.