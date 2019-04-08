Спорт

Команда шахматистов из Пскова заняла 11 место на всероссийских соревнованиях «Восхождение 2019»

Команда Центра специального образования № 1 Пскова - победительница областного турнира - возвратилась с четвертых всероссийских соревнований среди команд детских домов и школ-интернатов «Восхождение 2019» по шахматам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной федерации шахмат.

По итогам турнира наши юные шахматисты смогли попасть в 11 лучших команд России, набрав 17,5 очков. Первое место было присуждено команде Люльпанского центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (Республика Марий Эл) - 23 очка. В соревнованиях приняли участие 47 команд из 33 субъектов Российской Федерации. Турнир проходил в КСКК «АкваЛоо» (Краснодарский край, пос. Лоо, Большой Сочи).

Поездка команды Центра специального образования № 1 стала возможной благодаря пожертвованиям псковских шахматистов, поскольку федерация шахмат Псковской области ежегодно поддерживает этот благотворительный турнир. Организаторами всероссийских соревнований являются Российская шахматная федерация при поддержке группы строительных компаний «Дон».

Турнир предусматривал обширную дополнительную программу: соревнования по настольному теннису, рисованию, математический конкурс, конкурс шахматной задачи, историческая викторина; шведские шахматы, мастер-класс шахматных арбитров Владимира Махнева, Анны Якименко и Евгения Бондаренко, сеансов одновременной игры с известными гроссмейстерами России, футбол, различные настольные игры.

На закрытии соревнований состоялся большой концерт, подготовленный самими участниками и волонтерами. Были подведены итоги не только основного соревнования, но и многочисленных мероприятий дополнительной программы.